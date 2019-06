Dal 2021 sarà vietato vendere tabacco nella città di Beverly Hills, negli Stati Uniti

A partire dal 2021 non si potrà vendere tabacco in gran parte dei punti vendita attualmente autorizzati di Beverly Hills, città che si trova nel territorio di Los Angeles, in California. Il consiglio comunale della città ha votato all’unanimità per vietare la vendita di sigarette, sigari, sigarette elettroniche e altri prodotti contenenti tabacco nelle stazioni di servizio, nei negozi di alimentari e nelle farmacie (negli Stati Uniti non è insolito che le farmacie vendano sigarette). Saranno esentati dal divieto gli hotel e tre locali di lusso dedicati ai fumatori di sigari. Secondo la National Association of Tobacco Outlets, l’associazione dei rivenditori di tabacco negli Stati Uniti, la decisione della città di Beverly Hills è la prima di questo tipo presa nel paese. «Questa decisione riflette i valori della nostra comunità», ha detto il sindaco John Mirisch. «Abbiamo preso l’iniziativa di limitare il fumo e promuovere la salute pubblica. Qualcuno deve essere il primo a farlo, quindi lo abbiamo fatto noi».