È morto Lennart Johansson, ex presidente della UEFA

È morto a 89 anni Lennart Johansson, che tra il 1990 e il 2007 era stato presidente della UEFA, la federazione del calcio europeo. Johansson era nato a Stoccolma, in Svezia, il 5 novembre del 1929, e aveva iniziato la sua carriera da dirigente sportivo nella polisportiva AIK, nella sezione bandy (uno sport simile all’hockey che si pratica nel nord Europa), per poi diventare presidente della Federazione calcistica svedese nel 1985. Venne eletto presidente della UEFA nel 1990 e a lui si deve la modifica della vecchia Coppa dei Campioni in quella che oggi conosciamo come Champions League, con l’introduzione della fase a gironi e l’ampliamento del numero delle squadre partecipanti (fino all’edizione 1996-1997 la partecipazione era riservata solo alle squadre vincitrici del proprio campionato nazionale). Fu anche vicepresidente della FIFA, la federazione del calcio mondiale, e in tale veste premiò l’Italia campione del mondo nel 2006 al posto del presidente Joseph Blatter, assente durante la cerimonia di premiazione.