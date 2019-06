Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della maggioranza di governo, che oggi sembra ritrovare un’unità dopo la telefonata fra Salvini e Di Maio e l’accordo sul decreto “sblocca cantieri”, Repubblica e la Stampa aprono sulle richieste dell’Unione Europea all’Italia sulla manovra economica, il Corriere della Sera e il Dubbio titolano sulla riunione del CSM sulle accuse di corruzione nella magistratura, e i giornali sportivi annunciano per l’ennesimo giorno l’arrivo di Sarri alla Juventus.

