È esplosa una bombola del gas in un mercato di Gela, in Sicilia: ci sono 14 feriti, 5 in gravi condizioni

Mercoledì verso mezzogiorno è esplosa una bombola del gas di un furgone adibito a rosticceria che si trovava nel mercato rionale di via Madonna del Rosario a Gela, in Sicilia. Repubblica ha scritto che le fiamme hanno investito tre persone che erano al lavoro sul furgone e in tutto i feriti sarebbero 14, di cui 5 gravi. Le cause dell’esplosione non sono ancora note, ma le autorità stanno indagando su quanto successo.