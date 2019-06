Il comico americano Louis C.K. farà uno spettacolo a Milano a luglio

Il comico statunitense Louis C.K., considerato da molti il più importante stand up comedian degli ultimi dieci anni, farà uno spettacolo al Teatro Nuovo di Milano il 15 luglio. È la prima volta che Louis C.K. fa uno spettacolo in Italia, e i biglietti sono già in vendita su TicketOne.

Louis C.K., autore di diversi celebrati speciali di stand up comedy e della premiata serie televisiva Louie, fu accusato alla fine del 2017 di aver molestato alcune donne, accuse che ammise annunciando di volersi ritirare per un po’ dalla vita pubblica. Da diversi mesi in realtà è tornato a esibirsi negli Stati Uniti e in Europa, in spettacoli poco pubblicizzati e che hanno attirato le critiche di chi ritiene che la pausa professionale di Louis C.K. dovesse durare di più.