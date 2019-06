Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della conferenza stampa di ieri del presidente del Consiglio Conte, che ha chiesto ai vicepresidenti del Consiglio Di Maio e Salvini di rilanciare l’azione del governo minacciando di dimettersi se continueranno le liti all’interno della maggioranza; appello che però non sembra sia stato ascoltato, viste le divisioni che rimangono sul decreto “sblocca cantieri”. I quotidiani sportivi seguono anche oggi il mercato degli allenatori delle principali squadre per la prossima stagione.