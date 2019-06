C’è stato un terremoto di magnitudo 5.8 a Sumatra, in Indonesia

La U.S. Geological Survey (USGS), l’agenzia federale statunitense che si occupa del rilevamento dei terremoti, ha registrato due scosse sull’isola di Sumatra, in Indonesia, quando in Italia erano più o meno le 8 del mattino: la prima di magnitudo 5.8, la seconda di magnitudo 5.2. Entrambe le scosse hanno avuto epicentro in mare a circa 192 chilometri a sud-est di Sibolga, una città di 84mila abitanti nel nord-ovest di Sumatra. Gli ipocentri sono stati stimati a una profondità di 10-16 chilometri. Per ora non ci sono notizie di danni o feriti e non è stata diramata nessuna allerta per possibili tsunami.