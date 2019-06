Il 7 giugno uscirà un nuovo disco di Jovanotti

Jovanotti, com’è noto a tutti il cantante Lorenzo Cherubini, farà uscire un nuovo disco il 7 giugno: si intitola Jova Beach Party, avrà sette nuove canzoni e si potrà comprare anche in CD e in vinile. Il nome è lo stesso del tour che Jovanotti terrà dal 6 giugno in 15 spiagge italiane.

