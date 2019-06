L’aeroporto di Gatwick, a Londra, ha ripreso le attività dopo l’arresto di un uomo, sospettato di avere con sé due coltelli

L’aeroporto di Gatwick, a Londra, ha ripreso la sua normale attività dopo essere stato temporaneamente sgomberato nella notte tra domenica e lunedì: verso le due di notte ora locale (l’una in Italia), un uomo era stato arrestato perché sospettato di avere con sé due coltelli.

