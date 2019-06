Il motociclista Daley Mathison è morto in un incidente al Tourist Trophy

Il motociclista ventisettenne Daley Mathison è morto lunedì in un incidente al Tourist Trophy, la corsa stradale più famosa e prestigiosa del motociclismo, considerata anche una delle più pericolose al mondo. Mathison, inglese di Stockton-on-Tees, ha avuto un incidente all’altezza di Snugborough nel corso della prima gara della manifestazione, che è stata sospesa e si è conclusa subito dopo.

Not something I ever wanted to write but here we go…..

Daley, as Daisy says, is now sleeping with the fairies. That’s all I can bring myself to say right now. The last image I saw of my husband, was of a man so happy with life and so proud of his racing. xxxxxx pic.twitter.com/wWCaDJwUht

