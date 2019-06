Apple ha presentato alcuni nuovi prodotti, tra cui un nuovo computer desktop Mac Pro

Apple, lunedì, durante la sua annuale conferenza per gli sviluppatori, ha presentato alcuni nuovi prodotti, tra cui un nuovo computer desktop Mac Pro, un nuovo schermo e alcune novità per i suoi sistemi operativi. Il Mac Pro sarà disponibile a partire dal prossimo autunno e sarà il computer più potente e costoso prodotto da Apple. Il nuovo Mac Pro riprende il design della sua prima versione, con la struttura esterna in acciaio, e a differenza di alcuni recenti modelli di computer Apple sarà molto facile da modificare a seconda delle esigenze di chi lo comprerà. Oggi Apple ha presentato anche un nuovo schermo – il Pro Display XDR: uno schermo da 32 pollici costruito con la tecnologia Retina 6K – e macOS Catalina, il nuovo sistema operativo per computer (dove tra le altre cose non ci sarà più iTunes).

Oggi sono stati presentati anche iOS 13, il nuovo sistema operativo di Apple per iPhone, watchOS 6, la più recente versione del sistema operativo per gli Apple Watch, iPadOS, il sistema operativo per i tablet di Apple, gli iPad, e infine un nuovo sistema operativo per Apple Tv, il sistema di Apple per guardare la tv.