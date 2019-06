In Russia 79 persone sono state ferite da una forte esplosione in una fabbrica di esplosivi

Almeno 79 persone sono state ferite sabato da un’esplosione in una fabbrica che produce esplosivi a Dzeržinsk, nella Russia europea centro-orientale. L’onda d’urto ha inoltre causato danni in almeno 180 edifici nei pressi dello stabilimento, utilizzato per produrre e conservare bombe per conto dell’esercito russo. L’esplosione ha distrutto buona parte dell’impianto, la maggior parte delle persone è stata ferita da frammenti di vetro, prodotti dall’onda d’urto che ha fatto rompere i vetri delle finestre; per 15 persone si è reso necessario il ricovero in ospedale.