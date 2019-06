Weekly Beasts

La raccolta bestiale di questa settimana è consolatoria: quando constaterete da una corsetta lo sfacelo del vostro fisico, ripensate ai tozzi corgi che incespicano e rotolano nella loro gara di corsa. Se avete invece crucci sentimentali, soffermatevi sulla border collie che nutre un maialino abbandonato dalla madre, e starete meglio. Se, per finire, vi sentite oppressi, non potrete mai esserlo come il povero suricato, baciato, mordicchiato, assalito dai suoi simili: fate un grande respiro. Per chi vuole farsi male c’è una maestosa mandria di cavalli e un’aquila su sfondo perfetto di monti innevati. Per tutti: quattro piccole volpi, tre gruccioni comuni, abbracci tra umani e pellicani e una pecora che ci tiene davvero a farsi fotografare e finire qui.