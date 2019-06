Cosa c’è stasera in TV

Questa sera è soprattutto la sera della finale della Champions League, tra Liverpool e Tottenham, che si potrà vedere in chiaro su Rai 1, ma se non siete appassionati di sport ci sono buone alternative. Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, c’è un programma d’inchiesta che racconterà come in Italia viene gestito il disagio psichico, a più di quarant’anni dalla chiusura dei manicomi. Per il resto, ci sono soprattutto film: un classico con Kevin Costner e Whitney Houston su Canale 5 (Guardia del corpo), un cartone animato su Italia 1 (Garfield 2), una commedia su TV8 (Bride Wars – La mia migliore nemica), e un film d’azione su Iris (Amici per la morte).

Rai 1

20.35 – Champions League – Tottenham-Liverpool

È la finale del torneo di calcio più importante d’Europa: se la giocano due squadre inglesi, il Liverpool e il Tottenham. Se volete saperne di più e arrivare preparati leggete prima qui:

Rai 2

21.05 – The Rookie

Come succede da un po’ di sabati a questa parte, su Rai 2 ci sono due nuovi episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

🤒Una cellula terroristica è pronta a organizzare un attacco biologico a LA usando il virus di una febbre emorragica.

🖼Un uomo d’affari chiede la collaborazione della TAC per ottenere un dipinto da 10 milioni di dollari 💰Stasera 21.05 @therookie e a seguire @BullCBS 🔫 pic.twitter.com/GTfk9ZnU7l — Rai2 (@RaiDue) June 1, 2019

Rai 3

20.15 – Le parole della settimana

Massimo Gramellini commenta i fatti della settimana scegliendo alcune parole chiave da cui partire.



21.50 – Che ci faccio qui

Puntata speciale del programma di approfondimento di Domenico Iannacone dedicata al tema del disagio psichico.

Dove sono finiti i pazienti usciti dagli ospedali psichiatrici dopo la legge Basaglia del ‘78? Chi li accoglie?

Un viaggio spiazzante nella disabilità mentale, a più di quarant’anni dall’abolizione dei manicomi nel nostro Paese. #CheCiFaccioQui stasera su #Rai3@i10comandamenti pic.twitter.com/1NaKt3egeV — Rai3 (@RaiTre) June 1, 2019

Rete 4

21.25 – Il segreto

Una nuova puntata della decima stagione della telenovela spagnola.

Canale 5

21.20 – Guardia del corpo

Famosissimo film del 1992 con Kevin Costner e Whitney Houston. Il primo interpreta un ex agente dei servizi segreti diventato guardia del corpo che viene contattato per proteggere la popstar Rachel Marron. Marron è perseguitata da qualcuno che vuole ucciderla e tutto si risolverà nella notte degli Oscar.

Italia 1

21.15 – Garfield 2

Film del 2006 diretto da Tim Hewitt e tratto dal fumetto omonimo. Nell’edizione italiana, il gatto Garfield è doppiato da Fiorello.

La7

21.15 – Little Murders

Serie tv francese ispirata ai gialli di Agatha Christie. Stasera andrà in onda il settimo episodio della terza stagione



TV8

21.30 – Bride Wars – La mia migliore nemica

È una commedia con Anne Hathaway e Kate Hudson, parla di due amiche che iniziano a litigare e a farsi i dispetti quando scoprono che per errore i rispettivi matrimoni sono stati organizzati nello stesso giorno e nello stesso posto, e che una delle due deve rinunciare.

Iris

21.00 – Amici per la morte

Film del 2003 con Jet Li e DMX che racconta di due ladri e un agente segreto che si contendono dei preziosi diamanti di colore nero. Presto si scoprirà che i diamanti in realtà sono dei cristalli di plutonio sintetico e che se finissero nelle mani sbagliate potrebbero essere usati per distruggere l’intero pianeta.

Rai Movie

21.10 – Il fidanzato di mia sorella

Commedia sentimentale del 2014 con Pierce Brosnan e Jessica Alba. Uno stimato professore di inglese, solito frequentare molte studentesse universitarie, scopre che la fidanzata 25enne è incinta. Poi entra in gioco una sorella, come si capisce dal titolo.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Benedetta follia

Sky Cinema Due

21.15 – Lo straniero della valle oscura – The Dark Valley

Sky Cinema Collection

21.15 – Flipper