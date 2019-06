Il cantante Marco Carta è stato arrestato per furto, scrive ANSA

Il cantante Marco Carta è stato arrestato venerdì 31 maggio per furto aggravato, scrive ANSA. Carta sarebbe stato arrestato alla Rinascente di piazza del Duomo, a Milano, insieme a una donna di 53 anni dopo aver cercato di uscire dal negozio con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto il sistema “antitaccheggio”, ma non la placchetta flessibile che ha fatto suonare l’allarme. Il cantante è stato fermato dalla polizia locale e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari: oggi sarà processato per direttissima.