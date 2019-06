Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle nuove tensioni nel governo sulla lettera di risposta alla Commissione Europea sui rilievi fatti sulla mancata riduzione del debito pubblico: dalle prime anticipazioni circolate ieri sembrava che il ministro dell’Economia Tria avesse indicato come correttivo la riduzione della spesa per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni, anticipazioni poi smentite dalla versione definitiva diffusa in serata dopo le proteste del Movimento 5 Stelle. Repubblica e il Sole 24 Ore titolano sulle preoccupazioni del governatore della Banca d’Italia sullo stato dell’economia e sull’ipotesi di uscita dall’Unione Europea, mentre i giornali sportivi si occupano del mercato degli allenatori, con la presentazione di Conte da parte dell’Inter e l’ipotesi sempre più concreta che Sarri vada alla Juventus.