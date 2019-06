Gli Stati Uniti stanno per aprire un’indagine antitrust nei confronti di Google, dice il Wall Street Journal

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta per avviare un’indagine antitrust nei confronti di Google, per quanto riguarda il suo motore di ricerca e la posizione dominante che ricopre in diversi altri settori. La notizia non è ancora ufficiale, ma è stata anticipata e raccontata prima dal Wall Street Journal e, in seguito, da diversi altri media statunitensi come il Washington Post, il New York Times e Bloomberg. Secondo il WSJ, la Federal Trade Commission, agenzia governativa che assolve anche ai compiti di antitrust, deferirà il caso al dipartimento di Giustizia, anche se non è ancora chiaro su quale parte delle attività commerciali si concentreranno le indagini.