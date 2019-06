I nuovi giudici di X Factor saranno Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta

Sono stati annunciati i giudici della prossima edizione del talent show X Factor: saranno Mara Maionchi, già presente nella scorsa edizione, Malika Ayane, Samuel, cantante dei Subsonica, e Sfera Ebbasta. A condurre la nuova edizione del programma, la tredicesima, sarà per il nono anno consecutivo Alessandro Cattelan. Alla direzione creativa del programma è stato confermato Simone Ferrari.

