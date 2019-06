La casa dei Soprano è in vendita

La casa della famiglia del boss Tony Soprano nella celebre serie tv I Soprano è in vendita a un prezzo di 3,4 milioni di dollari (poco più di 3 milioni di euro). La casa, come anche nella serie, si trova nel New Jersey, a North Caldwell, è grande circa 520 metri quadrati e comprende quattro camere da letto, quattro bagni, due garage per due auto, e una dépendance con una camera da letto per gli ospiti. Secondo il sito di valutazioni immobiliari Zillow, la casa varrebbe al massimo 2 milioni di dollari, ma i proprietari, Patti e Victor Recch, credono che valga molto di più grazie alla serie tv che l’ha resa celebre. Costruita nel 1982, fu una delle 150 case considerate dai produttori della serie. Durante le sei stagioni dei Soprano la produzione vi girò alcune scene tra le 30 e le 50 volte, scrive il New York Times, mentre molte altre scene furono girate in una replica realizzata nei Silvercup Studios di New York.