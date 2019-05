Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della condanna a tre anni e cinque mesi per peculato e falso del viceministro leghista Rixi e delle sue dimissioni dall’incarico di governo, altri commentano il voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico del movimento, altri ancora titolano sulle richieste di Salvini alla maggioranza di governo su flat tax, condono fiscale e TAV. La Stampa apre sulla sentenza della Cassazione che ha proibito la vendita della cannabis light, mentre il Fatto e la Verità seguono l’indagine per corruzione sull’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Palamara.