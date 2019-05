Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter

L’Inter ha assunto Antonio Conte come suo nuovo allenatore in sostituzione di Luciano Spalletti, che ha lasciato la squadra giovedì dopo averla riportata in Champions League. Conte è stato annunciato insolitamente venerdì alle 6 del mattino: ha firmato un contratto quadriennale dopo essere stato fermo per quasi un anno. Lo scorso luglio venne infatti esonerato dal Chelsea dopo aver diretto i primi allenamenti estivi. Nei due anni precedenti aveva vinto una Premier League al debutto — stabilendo anche il record di partite vinte — e una FA Cup battendo in finale il Manchester United. Prima del Chelsea aveva allenato la Nazionale italiana agli Europei del 2016 e la Juventus, la squadra per la quale giocò per tredici anni e che nel 2012 riportò alla vittoria dello Scudetto dopo la retrocessione in Serie B del 2006. Proprio per il forte legame che unisce Conte alla Juventus, il suo arrivo a Milano non è stato accolto favorevolmente da tutti i tifosi interisti.

📃 | UFFICIALE Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX — Inter (@Inter) May 31, 2019