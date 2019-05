Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter

L’Internazionale Milano ha comunicato che Luciano Spalletti non è più l’allenatore della prima squadra, che lascia dopo averla condotta alla qualificazione in UEFA Champions League tramite il quarto posto in campionato raggiunto per il secondo anno consecutivo. Spalletti verrà sostituito da Antonio Conte, il cui ingaggio non è ancora ufficiale ma ormai scontato, dopo le foto trapelate mercoledì che lo ritraevano a Milano insieme ai dipendenti dell’area multimediale dell’Inter. Conte dovrebbe essere annunciato entro oggi e presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) May 30, 2019