Almeno quattro persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Kabul, in Afghanistan

Almeno quattro persone sono morte a causa dell’esplosione di un’autobomba questa mattina a Kabul, in Afghanistan. L’esplosione è avvenuta nella zona orientale della città e ha colpito un convoglio americano: secondo l’esercito statunitense e il ministero dell’Interno afghano, quattro soldati statunitensi sono stati feriti in modo lieve e quattro civili afghani sono morti. Al Jazeera riporta una fonte dell’esercito afghano, rimasta anonima, secondo cui i morti nell’attacco sarebbero invece almeno nove. L’attacco, che è stato rivendicato dai talebani, è il secondo in due giorni che avviene a Kabul: giovedì una persona si era fatta esplodere fuori da un centro di addestramento militare, uccidendo sei persone. Quest’ultimo attacco era stato rivendicato dallo Stato Islamico.