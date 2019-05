C’è stato un terremoto di magnitudo 6,6 a El Salvador

C’è stato un terremoto di magnitudo 6,6 al largo delle coste di El Salvador, 30 chilometri a sud della città La Libertad. Il terremoto è stato registrato dalla United States Geological Survey (USGS), l’agenzia geologica governativa americana. Il ministero dell’Ambiente salvadoregno ha chiesto alla popolazione di non entrare in mare per il possibile rischio di tsunami.