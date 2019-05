I Paesi Bassi hanno bandito il club di motociclisti Hells Angels

Un tribunale di Utrecht, nei Paesi Bassi, ha messo fuori legge il club di motociclisti Hells Angels in tutto il Paese: secondo i giudici rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico, in particolare a causa degli scontri violenti con altre bande rivali, come i Bandidos. Il gruppo di motociclisti venne fondato nel 1948 in California e oggi conta migliaia di membri in tutto il mondo. I motociclisti di Hells Angels sono soliti indossare giacche di pelle e guidare soprattutto le moto dell’azienda motociclistica statunitense Harley Davidson.