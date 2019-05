JK Rowling pubblicherà quattro ebook sulla storia della magia, che racconteranno le origini del mondo magico in cui la scrittrice ha ambientato le storie di Harry Potter e di Animali Fantastici. Lo ha annunciato la casa editrice di Rowling, Pottermore. Ogni libro avrà per tema due materie insegnate nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts: uno sarà dedicato a Difesa contro le arti oscure e a Incantesimi, uno a Pozioni ed Erbologia, uno a Divinazione e Astronomia e l’ultimo a Cura delle creature magiche. Pottermore ha detto che i libri sono ispirati all’audiolibro Harry Potter – A History of Magic, che accompagna la mostra della British Library.

I quattro ebook avranno anche contenuti speciali tra cui note dell’autrice, pagine dei manoscritti originali di Harry Potter e disegni. I primi due usciranno il 27 giugno.