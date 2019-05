Il Canada pagherà 172mila euro per riprendere dalle Filippine 69 container di spazzatura

Il Canada pagherà circa 172mila euro per riprendersi 69 container pieni di spazzatura spediti nelle Filippine sei anni fa, dopo che il presidente filippino Rodrigo Duterte aveva minacciato di scaricarli nelle acque canadesi. Il ministro degli Esteri, Teodoro Locsin, ha detto che i rifiuti spediti nel paese da Australia, Corea del Sud e Hong Kong saranno i prossimi a essere restituiti. Le Filippine non sono il primo Paese del sud est asiatico a voler rimandare indietro i carichi di spazzatura inviati dai paesi ricchi per essere smaltiti nelle discariche illegali: martedì la Malesia aveva detto che avrebbe ridato indietro a Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito quasi 3mila tonnellate di rifiuti di plastica non riciclabile, dopo che 60 container pieni di rifiuti erano stati intercettati mentre venivano introdotti di nascosto nel paese.