Mediaset è diventata la principale azionista del gruppo radiotelevisivo tedesco Prosiebensat.1 Media

Mediaset ha acquistato il 9,6 per cento di Prosiebensat.1 Media, un gruppo radiotelevisivo tedesco che è il secondo in Europa per numero di famiglie raggiunte. È presente in Germania, Austria e Svizzera, ha la sua sede a Unterföhring, in Baviera, ed è quotato alla borsa di Francoforte. Esiste dal 2000, quando nacque dalla fusione tra la rete ProSieben Media AG e la televisione satellitare Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH. Con questo acquisto, preceduto da mesi di indiscrezioni, Mediaset è diventata la più grande azionista della società.