I diritti di immagine e la proprietà intellettuale di “Sports Illustrated” sono stati venduti per 110 milioni di dollari

La casa editrice Meredith ha venduto i diritti di immagine e la proprietà intellettuale della famosa rivista Sports Illustrated alla società di investimenti Authentic Brands Group per 110 milioni di dollari (circa 100 milioni di euro). La vendita è stata annunciata lunedì sera: in base agli accordi Meredith continuerà a pubblicare la rivista bisettimanale e a curare il sito online di Sports Illustrated, almeno per i primi due anni, pagando una licenza ad Authentic Brands Group per poterne sfruttare il marchio.

Meredith aveva comprato Sports Illustrated nel novembre del 2017 assieme ad altre riviste del marchio Time Inc. per 2,8 miliardi di dollari, insieme anche ai molti debiti di quelle testate. A marzo 2018, Tom Harty, amministratore delegato di Meredith, aveva spiegato di voler pianificare la vendita di Time, Sports Illustrated, Fortune e Money, perché la sua casa editrice era specializzata nelle riviste di lifestyle e casalinghi.