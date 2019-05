Un uomo che aveva ingoiato 246 pacchetti di cocaina è morto durante un volo aereo tra Bogota e Tokyo

Un cittadino giapponese che aveva ingoiato 246 pacchetti di cocaina è morto venerdì scorso dopo un atterraggio di emergenza in Messico, durante un volo aereo tra Bogota, in Colombia, e Tokyo, in Giappone. L’uomo, un 42enne identificato solo come Udo N., ha cominciato ad avere convulsioni dopo che l’aereo di linea su cui viaggiava era ripartito da uno scalo a Città del Messico. Poco dopo, l’aereo ha chiesto di poter fare un atterraggio di emergenza nel nord del Messico ma quando sono arrivati i soccorritori l’uomo era già morto. L’autopsia ha mostrato che l’uomo aveva ingoiato 246 pacchetti delle dimensioni di 1 cmx2,5cm che contenevano cocaina: una tecnica molto usata dai trafficanti di droga. La causa della morte è stata individuata in una overdose di droga.

⭕️ Autopsia revela que fueron 246 envoltorios de narcóticos en el cuerpo del pasajero de origen japonés, lo que le ocasionó la muere en el aeropuerto de #Hermosillo. 🔗 Detalles 👉 https://t.co/xlO4FzOKo0 pic.twitter.com/aM59e1gqg4 — FGJE SONORA (@fgjesonora) May 26, 2019