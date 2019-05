Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sono un po’ di normali cose del lunedì, ma per chi ne avrà ancora per sentir parlare di politica, non mancano le possibilità. Ci saranno infatti Porta a Porta su Rai 1, Quarta Repubblica su Rete 4 e Propaganda Live su La 7. Per chi invece non ne può più di sentire parlare di politica, il miglior diversivo è Mad Max: Fury Road. O in alternativa ci sono un programma su Edoardo Bennato e il concerto da piazza Duomo di Milano di Radio Italia.

Rai Uno

21.30 – Porta a Porta – Speciale elezioni

Bruno Vespa, giornalisti e politici: tutti insieme a parlare di elezioni europee e amministrative, se ancora avrete voglia di sentirne parlare.

Rai Due

21.20 – Unici

Puntata dedicata a Edoardo Bennato, dal titolo “tra Rossini e rock’n’roll” . Autore e regista del programma è Giorgio Verdelli.

Rai Tre

21.20 – Il matrimonio che vorrei

Commedia del 2012 con Meryl Streep, Steve Carell e Tommy Lee Jones. Streep e Jones interpretano una coppia sposata da trent’anni che, come dice il personaggio interpretato da Streep, sembra aver perso la passione di una volta. I due iniziano allora una particolare terapia di coppia inventata da uno psicologo esperto di relazioni sentimentali e sessuali, interpretato da Carell.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Politica, anche qui. Ma con Nicola Porro al posto di Bruno Vespa e qualche politico al posto di qualche altro politico.

Canale 5

21.40 – Grande Fratello

Sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara d’Urso. Virgolettato tratto dal titolo di TGcom a riguardo di questa puntata: «Gennaro non resiste: “Francesca perché non mi baci in bocca?“».

Italia Uno

21.25 – L’alba del pianeta delle scimmie

È un film del 2011 diretto da Rupert Wyatt, il regista di The Gambler e Prison Escape: fa parte del reboot della serie cinematografica degli anni Sessanta e Settanta, tratta dal romanzo Il pianeta delle scimmie, scritto nel 1963 da Pierre Boulle.

La 7

21.20 – Propaganda Live – Speciale elezioni

Politica anche qui, anche se raccontata con un taglio diverso. Il programma in genere va in onda al venerdì sera, ma oggi c’è evidentemente molto di cui parlare a caldo.

Questa sera puntata speciale di #propagandalive per commentare i risultati elettorali.

TV 8

21.25 – The Karate Kid – La leggenda continua

Film del 2010 che continua la storia di quello del 1984, andato in onda una settimana fa.

Nove

19.30 – Radio Italia Live – concerto

L’ormai piuttosto noto concerto organizzato a Milano, in Piazza Duomo, da Radio Italia, a cui quest’anno parteciperanno tra gli altri anche Sting e Ligabue.

Venti

21.05 – Mad Max: Fury Road

È uno dei migliori film d’azione degli ultimi anni, ma non è solo un film di azione. Riprende a grandi linee la saga di Mad Max e ci sono soprattutto Tom Hardy e Charlize Theron. Fu candidato a dieci Oscar e ne vinse sei, tutti tecnici: miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Compromessi sposi