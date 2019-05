Ci sono state tre esplosioni a Kathmandu, in Nepal: sono morte quattro persone

Domenica quattro persone sono state uccise e altre sette sono state ferite in tre diverse esplosioni avvenute a Kathmandu, in Nepal. Secondo la polizia nepalese, i responsabili degli attacchi sarebbero i membri di un gruppo di ex ribelli maoisti che si oppongono al governo. Sul luogo di una delle esplosioni – probabilmente usato per costruire ordigni artigianali – la polizia ha trovato un volantino del gruppo: per ora non si hanno informazioni più precise ed è stata aperta un’indagine per chiarire cosa sia successo. A febbraio, sempre a Kathmandu, c’era stata un’altra esplosione simile a quelle di oggi in cui era morta una persona.