Weekly Beasts

Una ventina di capre sono al lavoro nella zona di Riverside Park, a New York, per aiutare a ripulire la zona da erbacce e piante invasive: sono lì per lavorare, GOATS AT WORK, insomma, come sottolinea il cartello vicino a cui sono state fotografate. Valeva la pena mettere in questa raccolta anche un cavallo legato fuori da un seggio elettorale in Inghilterra, e due animali sdoppiati con giochi di riflessi: un pappagallo ara giallo-blu e un mamba verde occidentale, uno dei più velenosi serpenti al mondo. Poi lucciole, tavole imbandite per mangiare con i gorilla e lumache su belle foglie con gocce di pioggia.