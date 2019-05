Questa mattina sono sbarcati a Lampedusa 57 migranti

Questa mattina, intorno alle 4, sono sbarcati a Lampedusa, l’isola italiana a sud della Sicilia, 57 migranti. Repubblica scrive che i migranti erano partiti dalla Libia e l’imbarcazione su cui si trovavano è «incredibilmente arrivata a destinazione senza essere intercettata da nessuno» ed «è probabilmente una delle quattro che era stata avvistata ieri dall’alto in una giornata di tensione nel Mediterraneo in cui, sotto gli occhi di una nave della Marina militare italiana che non è intervenuta aspettando l’intervento dei libici e limitandosi a far partire un elicottero». Sembra che i migranti a bordo delle altre tre imbarcazioni siano invece stati intercettati dalla guardia costiera libica. Sempre Repubblica scrive che «sono ben nove, con 130 migranti, le imbarcazioni approdate in Italia nelle ultime 48 ore».