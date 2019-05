Domenico Lucano potrà tornare a Riace per l’ultimo comizio della sua lista elettorale e, in seguito, per votare

Domenico Lucano, il sindaco di Riace sospeso dal suo incarico dall’ottobre dello scorso anno, potrà tornare nel suo paese per votare e per il comizio di chiusura della campagna elettorale della lista “Il cielo sopra Riace”, in cui è candidato come consigliere. Lo ha deciso il presidente del tribunale di Locri Fulvio Accurso, che ha accolto una richiesta a riguardo dei difensori di Lucano. Lucano fa parte di una lista civica che propone come sindaca l’assessore uscente ai Lavori pubblici, Maria Spanò.