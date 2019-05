C’è stata un’esplosione nel centro di Lione: ci sono otto feriti lievi

Venerdì pomeriggio c’è stata un’esplosione nel centro di Lione, che ha causato 8 feriti lievi, ha detto la prefettura. Secondo una fonte citata da Le Figaro, sarebbe stata causata da un ordigno contenente dei chiodi: il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato genericamente di «un attacco». Sul posto ci sono i soccorsi e gli artificieri, e l’accesso alla zona è stato bloccato.

[Explosion à #Lyon] Premier bilan : 8 blessés légers.

Le Préfet de région et le Procureur de la République sont sur site. pic.twitter.com/nWiqKPYTBu — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019

L’esplosione è avvenuta in rue Victor Hugo, nei pressi di place Bellecour, in una via pedonale molto centrale.