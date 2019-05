Celebripost

Questa settimana non era facile trovare facce famose che valesse la pena fotografare che non fossero al festival di Cannes – di cui trovate estese raccolte fotografiche giorno per giorno qui – ma lontano dal red carpet del festival del cinema si sono comunque visti Rihanna (che ha presentato la sua linea di vestiti), i presentatori Jimmy Kimmel e David Letterman, e le attrici Sophie Turner, Jessica Chastain e Jane Fonda, tra gli altri. C’è anche stato un altro matrimonio reale, ma più discreto di quelli a cui siamo abituati: si è sposata la figlia del cugino della regina Elisabetta.

E siccome erano giorni di campagna elettorale per le elezioni europee, non sono mancati politici impegnati a fare cose: Willie Rennie (leader dei Liberal Democratici Scozzesi) con gli sci d’acqua e Nigel Farage (del Brexit Party) in una scena per lui meno divertente, come prendersi un frappé addosso.