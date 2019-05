British Airways riprenderà i suoi voli verso il Pakistan dopo 10 anni

La prossima settimana, la compagnia aerea British Airways riprenderà i suoi voli verso il Pakistan dopo che dieci anni fa aveva sospeso le operazioni in seguito al bombardamento del Marriott Hotel di Islamabad, la capitale del paese. British Airways sarà la prima compagnia aerea occidentale a riprendere i voli verso il paese. Il primo volo partirà domenica 2 giugno e in seguito sono previsti tre voli a settimana che collegheranno l’aeroporto di Heathrow, a Londra, con quello di Islamabad. La compagnia ha anche detto che su ogni volo ci sarà un’opzione di pasto halal e che si assicurerà anche che salse e condimenti non contengano alcol o carne di maiale.