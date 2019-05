Nasser al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, è stato incriminato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017

Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale francese Le Parisien, al Khelaifi avrebbe pagato una tangente di 3,5 milioni di dollari a Lamine Diack, l’ex presidente della Federazione Internazionale atletica leggera (IAAF), per ottenere che i mondiali del 2017 venissero assegnati al Qatar. L’indagine, che va avanti dal 2015, coinvolge la società del fratello di al Khelaifi, Khaled, la Oryx Qatar Sports Investments (QSI), e una società senegalese di proprietà di Massata Papa Diack, figlio di Lamine Diack. Nel corso dell’indagine è stato incriminato per corruzione anche Yousef al-Obaidly, CEO del network televisivo BeIN Sports France, di proprietà di Al-Khelaïfi.