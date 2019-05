È morta a 95 anni la scrittrice Judith Kerr

È morta all’età di 95 anni la scrittrice tedesca naturalizzata britannica Judith Kerr. Kerr era nata nel 1923 a Berlino, in Germania, ma nel 1933 si era trasferita nel Regno Unito con tutta la sua famiglia, dopo che i nazisti avevano preso il potere nel paese. Il padre della scrittrice era infatti il critico teatrale ebreo Alfred Kerr, che aveva più volte attaccato pubblicamente il Partito Nazista. Judith Kerr era conosciuta soprattutto per i suoi libri per bambini, tra cui La tigre che venne per il tè, e la serie di libri sul gatto Mog, tutti illustrati da lei stessa. Kerr scrisse anche alcuni romanzi tra cui Quando Hitler rubò il coniglio rosa e La stagione delle bombe.