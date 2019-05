La catena di fast food britannica Pret a Manger acquisirà la rivale Eat per espandersi nel settore del cibo vegetariano e vegano. Pret a Manger gestisce 450 negozi in nove paesi, ed è specializzata in sandwich e insalate; Eat, fondata nel 1996, gestisce invece meno di un centinaio di ristoranti, quasi tutti a Londra e che propongono a loro volta principalmente sandwich e insalate. Il piano di Pret a Manger è di trasformare i locali di Eat in ristoranti vegetariani, chiamandoli Veggie Prets. Non sono ancora note le cifre dell’accordo.