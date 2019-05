È stato liberato Alessandro Sandrini, cittadino italiano che era rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016: lo hanno annunciato le forze dei ribelli siriani che controllano la provincia di Idlib, in Siria. Secondo l’annuncio, Sandrini era stato rapito da una banda criminale. Ansa riporta che la liberazione di Sandrini è stata confermata dal padre, che ha detto che il figlio è ancora in Siria.

Sandrini era scomparso nell’ottobre del 2016, dopo essere andato in Turchia per una vacanza. Per un anno non aveva dato notizie di sé, poi era riuscito a chiamare alcune volte la famiglia informandoli del sequestro. La scorsa estate i rapitori avevano diffuso un video nel quale Sandirni chiedeva alle autorità italiane di agire in fretta per riportarlo a casa.

BREAKING – In a press conference, the #HTS-linked Salvation Government in #Idlib, #Syria has announced it has rescued/freed a hostage from #Italy, Allesandro Sandrini, from a criminal gang.

He was kidnapped nearly 3yrs ago. pic.twitter.com/SXVgapjAyj

— Charles Lister (@Charles_Lister) May 22, 2019