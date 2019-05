Cinque parlamentari catalani in carcere per la loro attività indipendentista hanno partecipato alla seduta inaugurale del Parlamento spagnolo

Cinque parlamentari indipendentisti catalani che si trovano in carcere per il ruolo avuto nella dichiarazione d’indipendenza fatta dalla Catalogna in seguito al referendum dell’ottobre 2017, hanno partecipato alla seduta inaugurale del Parlamento spagnolo. I cinque, che sono i deputati Josep Rull, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull e il senatore Raül Romeva, sono sotto processo con l’accusa di ribellione ma sono stati eletti ugualmente alle elezioni politiche dello scorso 28 aprile. Presteranno giuramento come tutti gli altri parlamentari e poi verranno condotti nuovamente in carcere. La scorsa settimana la Corte Suprema spagnola aveva respinto una loro richiesta di essere liberati definitivamente, ma aveva concesso loro di partecipare alla prima seduta parlamentare, senza specificare niente sulle successive sedute.