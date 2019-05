40 persone sono indagate dopo la morte di una donna per un presunto caso di “mucca pazza” a Ravenna

40 persone – tra medici e infermieri – sono state indagate a Ravenna dopo che una donna di 59 anni è morta per un presunto caso di “mucca pazza”. Inizialmente i medici avevano diagnosticato alla donna una polmonite, ma in seguito alla morte, avvenuta il 5 maggio scorso, avevano individuato il morbo di Creutzfeldt-Jakob, che può essere contratto mangiando parti crude o poco cotte di carne bovina infetta da encefalopatia spongiforme bovina (BSE), meglio nota come “morbo della mucca pazza”. I familiari della donna hanno sporto denuncia contro l’ospedale e i pm hanno richiesto che venisse effettuata un’autopsia: se confermato, sarebbe il terzo caso di morte in Italia per il “morbo della mucca pazza” in due anni.

La più grave epidemia di “mucca pazza” si era verificata tra il 1998 e il 2002, quando più di duecento persone morirono in tutto il mondo, soprattutto nel Regno Unito.