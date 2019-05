Un uomo francese è stato condannato a morte in Indonesia per traffico di droga

Un tribunale indonesiano ha condannato a morte il 35enne francese Felix Dorfin, che era stato arrestato a settembre dopo essere stato sorpreso con tre chilogrammi di droga, tra cui ecstasy e anfetamine nella sua valigia, all’aeroporto di Lombok, un’isola turistica vicino a Bali. La sentenza è ancora più severa di quella chiesta dai pubblici ministeri indonesiani, 20 anni di carcere. A gennaio Dorfin era riuscito ad evadere dal carcere in cui si trovava grazie all’aiuto di una poliziotta che aveva corrotto ed era stato catturato solo due settimane dopo.

L’Indonesia ha una delle più severe leggi sul traffico di droga al mondo, che prevede anche la pena di morte davanti a un plotone di esecuzione. Condanne a morte per persone trovate in possesso di droga furono già eseguite in passato: è il caso di due cittadini australiani, Andrew Chan e Myuran Sukumaran, accusati nel 2015 di essere i capi di una banda internazionale di trafficanti di droga.