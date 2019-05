Napoli-Inter in TV e in streaming

Napoli-Inter è uno dei tre posticipi serali della penultima giornata di Serie A. Si gioca alle 20.30 allo stadio San Paolo di Napoli, dove sono previsti circa 30.000 spettatori. Il Napoli non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo già certo del secondo posto e quindi della qualificazione ai gironi della prossima Champions League. L’Inter invece non è ancora sicura di terminare il campionato fra le prime quattro: nelle ultime due giornate deve quindi cercare di mantenere il proprio vantaggio in classifica e non farsi superare da Atalanta e Milan. Prima della partita Kalidou Koulibaly del Napoli sarà premiato come miglior difensore del campionato italiano.

Dove vedere Napoli-Inter

Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-4-2) Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro