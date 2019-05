Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d’Italia

Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto la 76ª edizione degli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 della stagione, battendo 6-0, 4-6, 6-1 il serbo Novak Djokovic, numero uno del ranking mondiale. Al Foro italico di Roma, Nadal ha difeso il titolo vinto l’anno scorso arrivando a nove successi complessivi su undici finali disputate. Per arrivare in finale Nadal aveva eliminato in ordine Jeremy Chardy, Nikoloz Basilashvili, Fernando Verdasco e Stefanos Tsitsipas.

Nel primo pomeriggio la tennista ceca Karolina Pliskova, numero sette del ranking mondiale, ha battuto in due set la britannica Johanna Konta nella finale del torneo femminile. Per Pliskova è la prima vittoria in carriera a Roma, ottenuta peraltro alla prima finale disputata. Grazie al successo agli Internazionali, Pliskova domani salirà alla seconda posizione del ranking mondiale femminile.