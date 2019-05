Almeno sedici persone sono state ferite da un’esplosione a Giza, in Egitto

Almeno sedici persone sono state ferite da un’esplosione che ha colpito un pullman turistico nei pressi della necropoli di Giza, il principale sito turistico egiziano. La maggior parte dei feriti sarebbero passeggeri del pullman, investito dall’esplosione avvenuta a lato della strada che stava percorrendo, non lontano dalle piramidi: non risulta ci siano morti né feriti gravi. Lo scorso dicembre un’altra bomba era esplosa vicino alle celebri piramidi di Giza colpendo in pieno un pullman turistico. Nell’esplosione erano morte quattro persone: tre turisti e la guida della comitiva. Non sono state diffuse rivendicazioni.