Gli Stati Uniti rimuoveranno i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal Canada

Il governo degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con il Canada per la rimozione delle tasse d’importazione su acciaio e alluminio, che verrà applicata entro domenica. Gli Stati Uniti introdussero i dazi l’anno scorso, stabilendo il 25 per cento per l’acciaio e il 10 per cento per l’alluminio, citando ragioni di sicurezza nazionale. Il Canada, fino ad allora il maggior fornitore di alluminio e acciaio degli Stati Uniti, si era opposto fin da subito. Pochi giorni fa Chrystia Freeland, il ministro degli Esteri canadese, aveva ribadito la contrarietà ai dazi nel corso di una conferenza annuale sulla sicurezza internazionale a Monaco di Baviera. Nei prossimi giorni gli stessi dazi dovrebbero essere rimossi anche per le importazioni di acciaio e alluminio dal Messico, cosa che favorirà la ratifica del nuovo accordo commerciale nordamericano tra Stati Uniti, Messico e Canada (USMCA).