La polizia scozzese ha chiesto di non vendere gelati e milkshake a un McDonald’s vicino a un comizio di Nigel Farage, per timore che gli vengano tirati addosso

La polizia di Edimburgo, in Scozia, ha chiesto a un McDonald’s di sospendere la vendita di gelati e milkshake in vista di un comizio del politico Nigel Farage, noto esponente della destra britannica e oggi leader del Brexit Party. La richiesta – che è stata confermata da un portavoce di McDonald’s – si deve al timore che gelati e milkshake vengano tirati addosso a Farage, come è accaduto ultimamente più volte in occasione di comizi di politici di estrema destra nel Regno Unito.

The McDonald's next to the Farage demo. Someone clearly got wind. pic.twitter.com/kHETQ66TOq — Scott Macdonald (@scott_eff) May 17, 2019